Kızının yemeğine ilaç atarak dağa kaçırmışlardı! Evlat nöbetindeki anneye güzel haber

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ederken Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

YEMEĞİNE İLAÇ ATARAK KAÇIRMIŞLARDI

Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan anne Atiye Dayan, "11 yıl önce Yüksekova'dan Van'a geldik. Kocam yok. 6 çocuğumu çok zor şartlar altında ç bugünlere getirdim. Kızım Şilan, bir güzellik merkezinde çalışırken, yemeğine ilaç katılıp, uyutularak kaçırıldı. Gitmedik kapı bırakmadım. HDP yöneticisi Caziye Duman, kızımı PKK'nın bir kampında gördüğünü söyledi. Ama yardımcı olmadılar. HDP'li bir yönetici de kızımın hasta olduğunu, kolundan ve bacağından dolayı çok acı çektiğini söyledi. 3 defa kaçmaya çalışmış ama ilaç vermişler. 6 yıldır evlat acısıyla çekiyorum. Bizim günahımız ne? Neden bu acıyı bize yaşatıyorlar. Ben kızımı istiyorum. Benim PKK ile bir işim olmaz. Kızımın ne işi var dağda? Şilan gel lütfen. Gel devlete sığın. Size anlattıkları gibi değil. Devletin sıcak eline sığını ve kurtulun o bataklıktan. Ne olursa olsun ben her zaman senin yanındayım. Benim için senin canın önemli. Seni çok özledim. Bu acıyı bana yaşatma. Sana yalvarıyorum, çık gel. Her gün senin elbiselerinle senin kokunla yatıp kalkıyorum. Eylemin ardından evime saldırdılar. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. HDP binası önündeki eylemimiz, çocuklarımızı alana kadar devam edecek. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramazlar" sözleri ile kızı Şilan'a seslenmişti.