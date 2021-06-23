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Giriş Tarihi: 23.6.2021 15:40

Koca dehşetiyle öldürülen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Koca dehşetiyle öldürülen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

’de henüz belirlenemeyen sebeple dehşet yaratıp Mehmet Güney’in öldürdüğü eşi ile 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney son yolculuğuna uğurlandılar.

, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki evde önceki gün çıkan yangında bir dehşet ortaya çıkmıştı. Yangında hayatını kaybederken, 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney ağır yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise FSM Köprüsünden atlayarak yaşamına son vermişti.

Boşanma aşamasında çıkan tartışma sonucunda Mehmet Güney eve eşyalarını almaya gelen eşi Arzu Rahman Güney'le tartışıp kavgaya tutuştuğu kavga sırasında cinnet geçirip önce eşi Arzu Rahman Güney'i daha sonrada 7 yaşındamki oğlu Kerem Güney'i vurup evi ateşe vererek kaçmıştı. Eşini ve oğlunu öldürdüğünü düşünen Mehmet Güney FSM köprüsünden atlayarak intihar etmişti. Olayda Arzu Rahman Güney olay yerinde hayatını kaybederken 7 yaşındaki Kerem Güney ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ertesi sabahta hayatını kaybetmişti.

Mehmet Güney tarafından öldürülen Arzu Rahman Güney ile oğlu Kerem Güney için Çekmeköy'de Ubeydullah Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye anne Arzu Rahman Güney ve oğlu Kerem Güney'in yakınları ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü. Arzu Rahman Güney ile Kerem Güney'in cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy'deki Çatalçeşme Mezarlığına defnedildi.

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Koca dehşetiyle öldürülen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
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