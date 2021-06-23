Konya'da 3 kız kardeş yanarak can verdi

Yangın gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Anne Kader El İsmail (21) üst katta çocuklarını uyuttuktan sonra eşi Cihat El İsmail (23) ve kayınpederinin bulunduğu alt kata indi.







Bir süre sonra sokaktan geçen vatandaşlar kapıyı çalarak üst katın yandığını haber verdi. Aile üyeleri alevlerden yukarı kata çıkmayı başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale ederken bu sırada evin tavanı da kardeşlerin üzerine çöktü. İçeri giren ekipler, enkaz altından ikizler Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşleri Nuran El İsmail'in yanmış cesetleri ile karşılaştı.

1 AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ

3 kız kardeşin cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan baba ile anne gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı evde yaklaşık 1 ay öncede elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktığı. olayda şans eseri ölen yada yaralanmanın olmadığı belirtildi. Ailenin yangından sonra elektrik tesisatını yenilediğini söylediği ancak yangının yine elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirildi.