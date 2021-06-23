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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Koronavirüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüsten 57 kişi hayatını kaybetti
güncel koronavirüs tablosuna göre dün 57 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 293'e yükseldi. Dün yapılan 223 bin 238 testten, 6 bin 143 yeni vaka sayısı, 565 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplamda 58 milyon 997 bin 73 test yapılırken, toplam vaka sayısının 5 milyon 381 bin 736 olduğu, dün iyileşen 5 bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 242 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, ağır hasta sayısının ise 791 olduğu açıklandı. ANKARA
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Koronavirüsten 57 kişi hayatını kaybetti
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