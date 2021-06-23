Koronavirüsten 57 kişi hayatını kaybetti

SAĞLIK Bakanlığı
güncel koronavirüs tablosuna göre dün 57 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 293'e yükseldi. Dün yapılan 223 bin 238 testten, 6 bin 143 yeni vaka sayısı, 565 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplamda 58 milyon 997 bin 73 test yapılırken, toplam vaka sayısının 5 milyon 381 bin 736 olduğu, dün iyileşen 5 bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 242 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, ağır hasta sayısının ise 791 olduğu açıklandı. ANKARA