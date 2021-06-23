KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek mal ile yapılan ibadetler arasında yer almaktadır. Maddi yönden gücü olmayan vatandaşlar kurban kesmek zorunda değildir. Akıl sağlığı yerinde olan, büluğa eren (ergen olan), zengin sayılacak kadar varlığı olan Müslümanlar'ın kurban kesmesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtması gerekir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyası olan Müslümanların kurban kesmesi gerekir. Öte yandan kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi zorunlu değildir.