Lise sorumluluk sınavı ne zaman, sorumluluk sınavı nedir ve hangi dersler var sorusuna binlerce öğrenci yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 18 Haziran Cuma günü dijital karneleri öğrencilerle buluşturdu. Şimdi ise not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler sorumluluk sınavı ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamada; 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler Haziran ve Temmuz ayında uygulanacağı bildirilen bu sınavlara giriş sağlayabilecek. Peki Lise sorumluluk sınavı ne zaman? 2021 Sorumluluk sınavına kimler girecek, hangi dersler olacak?
MEB 2021 Lise sorumluluk sınav tarihi detayları öğrencilerin bilgisine sunuldu. Binlerce öğrencinin merakla takip ettiği sorumluluk sınavı, 21 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek.
Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından lise ve hazırlık sınıfı öğrencileri için yapılacak olan Sorumluluk Sınavı 21 Haziran ve 2 Temmuz 2021 tarihleri aralığında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 21 Haziran ve 2 Temmuz gerçekleştirilecek.
MEB bilgilerine göre tüm senenin ağırlıklı puan ortalaması 50'nin altında olanlardan zayıf sayısı 3'e kadar olanlar sorumlu sınıf geçme imkanından faydalanabiliyor. Ancak, sorumlu geçilen derslerden sonraki yıllarda sınava giriliyor.