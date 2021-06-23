LİSE SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB 2021 Lise sorumluluk sınav tarihi detayları öğrencilerin bilgisine sunuldu. Binlerce öğrencinin merakla takip ettiği sorumluluk sınavı, 21 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek.

SORUMLULUK SINAVI TARİHLERİ 2021

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından lise ve hazırlık sınıfı öğrencileri için yapılacak olan Sorumluluk Sınavı 21 Haziran ve 2 Temmuz 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

SORUMLULUK SINAVI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek.