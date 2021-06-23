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Giriş Tarihi: 23.6.2021 17:54

Mağdur işçiler için paylaşım

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Mağdur işçiler için paylaşım

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından İBB’den çıkartılan 16 bin işçi için paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda “Alın terini seçim diyetiyle ödedi” denmesi dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi iştirak şirketleri İSPARK, İSFALT, İSTON, BELBİM, BELTUR, İSTAÇ, MEDYA A.Ş, İSTGÜVEN, Hamidiye A.Ş. şirketleri başta olmak üzere İBB'ye bağlı tüm birimlerden 16 bin kişiyi ekmeğinden etti.

Mağdur işçiler için paylaşım | Video

Seçim döneminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun namus sözü verdiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'Hiçbir çalışanı ekmeğinden etmeyeceğiz' diyerek güvence verdiği Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını 23 Haziran 2019'dan sonra kapı dışarı etti. Pandemi sürecinde yasaklanmasına rağmen işçilerin gözünün yaşına bakmayan İBB yönetimi işçi kıyımına devam etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından da mağdur işçiler adına sosyal medyadan paylaşım yapıldı. İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Alın terini seçim diyetiyle sildi! İşçilere 'namus sözü' veren CHP yönetimi, son 2 yılda 16 bin kişiyi işten attı. 'İhtiyaç fazlasıydı' denilse de şimdiye kadar 18 bin kişi işe alındı. İttifak ortaklarına seçim diyeti ödemek uğruna CHP'li İBB'nin işçi kıyımı ve daha fazlası" ifadelerine yer verdi.

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Mağdur işçiler için paylaşım
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