İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi iştirak şirketleri İSPARK, İSFALT, İSTON, BELBİM, BELTUR, İSTAÇ, MEDYA A.Ş, İSTGÜVEN, Hamidiye A.Ş. şirketleri başta olmak üzere İBB'ye bağlı tüm birimlerden 16 bin kişiyi ekmeğinden etti.

Mağdur işçiler için paylaşım | Video

Seçim döneminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun namus sözü verdiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'Hiçbir çalışanı ekmeğinden etmeyeceğiz' diyerek güvence verdiği Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını 23 Haziran 2019'dan sonra kapı dışarı etti. Pandemi sürecinde yasaklanmasına rağmen işçilerin gözünün yaşına bakmayan İBB yönetimi işçi kıyımına devam etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından da mağdur işçiler adına sosyal medyadan paylaşım yapıldı. İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Alın terini seçim diyetiyle sildi! İşçilere 'namus sözü' veren CHP yönetimi, son 2 yılda 16 bin kişiyi işten attı. 'İhtiyaç fazlasıydı' denilse de şimdiye kadar 18 bin kişi işe alındı. İttifak ortaklarına seçim diyeti ödemek uğruna CHP'li İBB'nin işçi kıyımı ve daha fazlası" ifadelerine yer verdi.