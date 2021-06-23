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Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:18 Son Güncelleme: 23.6.2021 09:20

Mendil satıcısına baltayla saldırı! Koluna 8 dikiş atıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mendil satıcısına baltayla saldırı! Koluna 8 dikiş atıldı

'de trafik ışıklarında mendil satan 28 yaşındaki , iddiaya göre 'Mendil alır mısınız?' diye sorduğu' 4 kişinin baltalı saldırısına uğradı. Aldığı balta darbesiyle yaralanan ve koluna 8 dikiş atılan Mert Torlak, "Bir araç geldi durdu. Sürücüye mendil alıp almayacağını sordum. Adam bana küfretti, ben de karşılık verdim. Sonra arkadan iki araçtan birileri indi. 4 kişi bana saldırdılar. Biri elinde baltayla geldi. Koluma vurdu, yere yığıldım. Kolum kopabilirdi. Polis onları gözaltına almış. Bana yapılanın yanlarına kalmasını istemiyorum. Lütfen adalet yerini bulsun. Beni direkt öldürmek istediler" dedi.

Kalamış'ta trafik ışıklarında geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 1 yıldır o çevrede mendil satan 28 yaşındaki , gelen araçlara mendil alır mısınız diye sordu. İddiaya göre şoför, küfür etti ve gitmesini söyledi.

İkili arasında sözlü tartışma oldu. Ardından araçtaki kişi arabadan indi onun arkasındaki iki lüks araçtan da arkadaşları indi. Bir anda Torlak'ın üzerine yürüyüp onu darp ettiler. Ardından araçla 50 metre gittiler. Tekrar durup ellerinde sopa ve baltayla geldiler. Mert Torlak'a vurmaya başladılar, koluna aldığı balta darbesiyle yere düşen Torlak çevredekilerin ihbarı ile gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 şüpheli olay yerinden kaçtı.

"BALTAYLA SALDIRDILAR"

Çalışma başlatan polis kaçan araçların plakalarını tespit etti ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Mert Torlak kaldırıldığı hastanede 8 dikiş atıldı. Torlak; "Ben 1 yıldır burada ışıklarda kimseye zararım olmadan mendil satıyorum. Yine satmak isterken bana küfür etti. Bende küfrüne karşılık verdim. Arkadaki araçlarda arkadaşları varmış. Bir anda üzerime geldiler. Baltayla bana saldırdılar, kolumdaki kaslarım kopmuş. 8 dikiş attılar" dedi.

"KOLUM KOPABİLİRDİ"

O saldırganlar gözaltına alınmış diyen Mert Torlak; "Beni öldürmeye kalktılar. Bir insan baltayla nasıl vurabilir. Kolum yerdeyken baltayla vurdu, kopabilirdi. Ben adalet yerini bulsun istiyorum. O kişiler cezalarını çeksin başkalarına baltayla saldırmasınlar istiyorum" dedi.

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Mendil satıcısına baltayla saldırı! Koluna 8 dikiş atıldı
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