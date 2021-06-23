Mersin GİAD'ta 3. Mehmet İzol dönemi

Mersin'in köklü derneklerinden Mersin GİAD'ta 9. Olağan Genel Kurul gerçekleşti. Genel Kurula Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, Mersin GİAD geçmiş dönem başkanları Mehmet Karalar, Abbas Taşdemir, Alper Gürsoy, TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Şanser Kadooğlu ve Mersin GİAD üyeleri katıldı.

Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut Başkan Mehmet Serkan İzol, yeniden oy birliği ile başkan seçildi.

Mehmet Serkan İzol, Mersin GİAD'ın geçmiş dönemlerdeki başarısının yeni dönemde de artarak süreceğini belirterek, "Üyelerimiz ile birlikte kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için iki dönemdir başkanlık faaliyetini yürüttüğüm Mersin GİAD'ta yeniden genel kurul heyecanı yaşıyoruz. Mersin'in iş gücü yüksek insanlarından oluşan üyelerimiz ile birlikte yoğun bir tempo ile faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Mersin GİAD'ta değerli dostlarımız ile birlikte yeni döneme merhaba diyoruz. Mersin GİAD ailesi bu güne kadar yaptığı etkinlik ve toplantılarda her zaman daha farklı projeleri, yatırım odaklı çalışmaları nasıl yapabiliriz, nasıl güç birliği yapıp, kentimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlarız düşüncesi ile adımlar atmıştır. Bundan sonraki süreçte de yine aynı vizyon ve misyon doğrultusunda hareket ederek yolumuza her zaman olduğu gibi emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

İzol, "Bireysel yatırımlardan ziyade güçlerimizi birleştirerek, risklerimizi paylaşarak yeni yatırımlar yapma kararları aldık. Bunun üzerine de komitelerimizi oluşturduk. Bu komitelerimiz hâlihazırda çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmeye devam ediyorlar. Kadınlar kurulumuzun yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu sebeple yeni dönemde kadınlar kurulumuza da bu projeleri devam ettirmek için büyük görevler düşüyor. Biz beraber büyümediğimiz sürece, güç birliği yapamadığımız sürece mutluluk ve barışın olabileceğine inanmıyoruz. Bu sebeple geniş bir üye ağına sahip olan Mersin GİAD ailemizin en büyük gücünü birliktelik ruhu oluşturuyor. Bundan sonraki dönemlerde de aynı ruhla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da Mersin GİAD'ın yeni yönetimine başarı dileklerini ileterek, "Kaliteli insanların bir arada bulunduğu Mersin GİAD ailesi kentimiz için önemli çalışmalara imza atmıştır. Bundan sonraki süreçte de Mehmet İzol'un başkanlığında kentin üst düzey iş insanlarından oluşan üyeleri ile yeni projeler üretmeye, yeni istihdam alanları oluşturmaya yönelik çalışmaları göreceğimizden hiç şüphemiz yok. Yeniden başkan seçilen Mehmet Serkan İzol'u tebrik ediyor, Mersin GİAD'ın yeni yönetimine başarılar diliyorum" dedi.

Mersin GİAD'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve kent için önemli projelere imza attıklarını belirten MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise yaptığı konuşmada, "Mersin GİAD kentimiz için önemli bir STK konumundadır. Mehmet İzol'un birleştirici gücü ile birlikte herkesin koordineli çalışması bizleri mutlu ediyor. Gerçekleştirilen genel kurulun Mersin'e hayırlı olmasını diliyor, Mersin GİAD'ın yeni yönetimini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Mehmet Serkan İzol başkanlığındaki tek yönetim kurulu listesi oy birliği ile seçilirken, Mersin GİAD önceki dönem yönetim kurulu üyelerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür plaketi verildi.

Yeni yönetim kurulu yeni yönetim asil üyeler şu şekilde yer aldı;

Mehmet Serkan İzol

Adem Yükselgüngör

Mehmet Özdiker

Ali Yıldız

Mustafa Kayın

Haşim Yıldızgörer

Ahmet Aktaş

Başar Erdem

Haydar Baydar

Serhat Arpa

Mehmet Atilla

Ali Mete Taşdemir

Tufan Özdemir