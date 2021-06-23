Mersin'de organize suç örgütüne operasyon

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 161 adet mermi, 5 adet av tüfeği kartuşu, 19 gr esrar, 24 adet kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 kelepçe, 1 laptop ile 24 bin lira para ele geçirildi.