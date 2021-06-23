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Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:59 Son Güncelleme: 23.6.2021 10:26

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı geldi! Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu…

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı geldi! Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde ve için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği vurgulandı. Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için yapılan kritik açıklamada hortum oluşma riski olduğu belirtildi. İşte bazı bölgelere ve illere göre hava durumu…

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah, ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların öğleden itibaren , Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU…

Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, yağıştan sonra hafif eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'dan başlamak üzere bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika! Meteoroloji sarı kodla uyardı! Marmara'da sağanak ve hortum bekleniyor | Video

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Orta Toroslar Mevkii, Hatay ve Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı geldi! Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu…
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