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Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:28

Milli kick boksçular yurda döndü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Milli kick boksçular yurda döndü

’da 15- 21 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan açık Uluslararası Kick Boks şampiyonasında 7'si altın toplam 11 madalya kazanan Milli kick boksçular yurda döndü.

'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen organizasyonda miller, 7 altın ve 4 gümüş madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Şanlıurfalı sporcular Fatma Nursev Akaltun, 65 kiloda şampiyon olarak 'da ilk kez bayanlar kategorisinde şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirme başarısını gösterirken. Diğer Şanlıurfalı sporcu Emrah Yaşar, 81 kilo 'de ringe çıkarak rakiplerini yenerek şampiyon olarak şanlı bayrağımızı göndere çektirme başarısını gösterdi.

Milli Kick Boks takımının Şanlıurfalı sporcuları ise memleketleri Şanlıurfa'ya ulaştı. GAP Uluslararası Havaalanı'na gelen kick boksçuları sporcuların aileleri karşıladı.

Kick Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun burada yaptığı açıklamada; Özbekistan'da yapılan Uluslararası Açık Kick Boks şampiyonasına çok iyi hazırlandık. Bu önemli şampiyonada sporcularımız Fatma Nursev ve Emrah'ı olabildiğince teknik, taktik, fiziksel, kondisyon ve müsabaka bağlamında bilimsel çerçevesinde plan ve program dahilinde çok hazırlandık. Yapmış olduğumuz hummalı çalışmalar neticesinde çok şükür sporcularımız inanılmaz bir performans ortaya koyarak şanlı bayrağımızı göndere çektirme başarısını gösterdiler. Bu başarı Şanlıurfamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da ilk kez bayanlar kategorisinde uluslararası şampiyonada şampiyon olan Fatma Nursev Akaltun, "Şampiyon olmanın gururunu yaşıyorum. Bana gece gündüz demeden bu elde etmiş olduğum başarıda emeği olan Kick Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun ve Serhat Akagündüz hocalarımın yanı sıra her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Valimiz Abdullah Erin beyefendilere çok teşekkür ederim." dedi.

81 kg şampiyon olarak şanlı bayrağımızı göndere çektiren Emrah Yaşar, "Özbekistan'daki şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Çok şükür yapmış olduğumuz çalışmaların karlığını şampiyon olarak şanlı bayrağımızı göndere çektirerek Elhamdülillah aldık. Bize emeği geçen hocalarım Kick Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun ve Serhat Akagündüz'e teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

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Milli kick boksçular yurda döndü
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