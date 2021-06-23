Müsilajla mücadelede flaş gelişme! Balık avı yasaklanacak mı?

Bakan Kurum önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette denizlerdeki müsilaj sorununa dikkat çekti.
Bakan Kurum, "Bizim toplama hareketimiz ölü müsilajların toplanması. Bunu niye yapıyoruz? Deniz altı güneş görsün, canlı hayatı yeniden başlasın, görüntü ve koku kirliliği olmasın. Bazen birikiyor 7-8 cm tabaka oluyor. O tabaka alta güneş gitmesini engelliyor.
Şu anda hocalarımız 'müsilajların üremisi durdu' gibi bir ifade kullandılar. Ölenleri toplayacağız yeni gelmesini engellememiz lazım. Onun için aşağıdaki ekolojik yaşamı yeniden kurmamız gerekiyor. O döngüde balıklar müsilajı yiyecek gibi. Orada bir yaşam var. Orada artı, eksiden fazla olduğu için dengesizlik ortaya çıkıyor. O dengeyi sağlamamız lazım" diye konuştu.
14 MİLYON LİRA CEZA
Denizlerde azot, oksijen, fosfor durumlarının gözden geçirileceğini anlatan Bakan Kurum, "Azot ve fosforu azaltıp oksijeni arttırırsak deniz dibindeki yaşamı eski haline getirebiliriz. Burada kirlilik kaynaklı yerlerin denetimini çok sıkı tutacağız" dedi.
Kirlilik kaynaklı olduğu için 14 işletmenin kapatıldığını ve bunlara 14 milyon lira ceza kesildiğini anlatan Kurum, "Ekipler sürekli sahada çalışıyor.
Deniz dibindeki oksijen arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu yeniden eski yaşama dönmesi adına uzun ve kısa vadede işler var. Bunun zaten kışın olmayacağı öngörüsü var ama bakacağız" şeklinde konuştu
BALIK AVI YASAĞI YOLDA
Müsilaj sorununun çözümü için kısa vadede midye yetiştiriciliği veya balıkla ilgili sezonu kısıtlayıcı tedbir alınabileceğini anlatan Kurum, "Balıkla ilgili sezonu kısıtlayıcı tedbir almamız lazım, hamsi yasağı gibi. Balık çoğalmalı ki o müsilaj azalsın. Yani balık popülasyonu artmalı"dedi
Müsilajla mücadele kapsamında denize oksijen verileceğini de anlatan Kurum, "Kanada'da uygulamışlar. Denizin 30 metre altına oksijen veriyorlar. Dört beş yer seçtik orada uygulayıp sonra da bölgeye yayacağız" değerlendirmesinde bulundu.Marmara Denizi’ne oksijen verilecek Marmara’yı oksijen cihazı iyileştirecek Müsilaj (deniz salyası) kabusu Avcılar Sahili'ne de sıçradı