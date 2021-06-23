Müsilajla mücadelede flaş gelişme! Balık avı yasaklanacak mı?





Şu anda hocalarımız 'müsilajların üremisi durdu' gibi bir ifade kullandılar. Ölenleri toplayacağız yeni gelmesini engellememiz lazım. Onun için aşağıdaki ekolojik yaşamı yeniden kurmamız gerekiyor. O döngüde balıklar müsilajı yiyecek gibi. Orada bir yaşam var. Orada artı, eksiden fazla olduğu için dengesizlik ortaya çıkıyor. O dengeyi sağlamamız lazım" diye konuştu.