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Giriş Tarihi: 23.6.2021 15:02

'de feci kaza 3 ölü, 3 ağır yaralı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Nevşehir'de feci kaza 3 ölü, 3 ağır yaralı

'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı.

istikametinden istikametine seyir halinde olan Ş.B'nin kullandığı otomobil Kozaklı istikametine giden O.D'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Ş.B'nin kullandığı araçta bulunan A.G (72), O.D (68) ve aynı araçta bulunan S.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca Ş.B, F.Ö. ve Z.K. ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden açıldı.

Olay yerine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol da gelerek bilgi aldı.

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Nevşehir'de feci kaza 3 ölü, 3 ağır yaralı
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