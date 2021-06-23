Nevşehir'de feci kaza 3 ölü, 3 ağır yaralı

Kozaklı istikametinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan Ş.B'nin kullandığı otomobil Kozaklı istikametine giden O.D'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Ş.B'nin kullandığı araçta bulunan A.G (72), O.D (68) ve aynı araçta bulunan S.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca Ş.B, F.Ö. ve Z.K. ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden açıldı.

Olay yerine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol da gelerek bilgi aldı.