Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında iştiham edilmek üzere geçici ve daimi olarak toplamda 2083 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıp 18 Haziran tarihinde ise sona ermişti. Şimdi ise gözler OGM kura sonuçlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Hal böyle olunca; "Orman Genel Müdürlüğü OGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? OGM kura çekimi ne zaman yapılacak?" gibi soruların yanıtları, adaylar tarafından araştırılıyor. OGM kura sonuçları için geri sayım başladı.