Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında iştiham edilmek üzere geçici ve daimi olarak toplamda 2083 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıp 18 Haziran tarihinde ise sona ermişti. Şimdi ise gözler OGM kura sonuçlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Hal böyle olunca; "Orman Genel Müdürlüğü OGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? OGM kura çekimi ne zaman yapılacak?" gibi soruların yanıtları, adaylar tarafından araştırılıyor. OGM kura sonuçları için geri sayım başladı.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.
İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)
Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.