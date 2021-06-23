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Giriş Tarihi: 23.6.2021 23:51

Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve adı ne? Tarihte Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu?

Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve adı ne? Tarihte Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu?

Kuruluş Osman dizisi ile beraber tarihteki birçok durum ve olay da araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Bala Hatun'un hamile kalmasının ardından Bala Hatun'un çocuğu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere, Bala Hatun, Osman Bey'in eşleri arasındadır. Peki, tarihte Bala Hatun'un çocuğu oldu mu? Osman Bey'in eşi Bala Hatun'un çocuğu kimdir? Detaylar haberimizde.

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, tarihimize ışık tutan olayları anlatmaya devam ediyor. Sevilen dizinin her bölümü ile beraber birçok tarihi durum da araştırılıyor. Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Bala Hatun'un hamile kalması ile beraber Bala Hatun'un çocuğu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

TARİHTE BALA HATUN'UN ÇOCUĞU KİMDİR?

Sevilen dizinin izleyicileri, Bala Hatun'un hamile kalmasının ardından tarihte Bala Hatun'un çocuğu oldu mu ve Bala Hatun'un çocuğu kimdir konularıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.

İşte, Bala Hatun'un çocuğu ve hayatı hakkında bilgiler

BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı.

BALA HATUN'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızı ve Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.

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Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve adı ne? Tarihte Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu?
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