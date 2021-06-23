Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve adı ne? Tarihte Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, tarihimize ışık tutan olayları anlatmaya devam ediyor. Sevilen dizinin her bölümü ile beraber birçok tarihi durum da araştırılıyor. Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Bala Hatun'un hamile kalması ile beraber Bala Hatun'un çocuğu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Sevilen dizinin izleyicileri, Bala Hatun'un hamile kalmasının ardından tarihte Bala Hatun'un çocuğu oldu mu ve Bala Hatun'un çocuğu kimdir konularıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.
İşte, Bala Hatun'un çocuğu ve hayatı hakkında bilgiler
Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı.
Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızı ve Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.