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Giriş Tarihi: 23.6.2021 16:35

Otobüsten cep telefonu çaldı, satarken yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
Otobüsten cep telefonu çaldı, satarken yakalandı

Alanya’da Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki otobüsten cep telefonu çalan şüpheli, sattığı esnada polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. 11 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir otobüsten cep telefonu çalındığı ihbarını alması üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisi M.C.M.'yi (23) Tosmur Mahallesi'ndeki bir cep telefonu dükkanına çaldığı telefonu sattığı esnada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında farklı kişilere ait kimlik ve banka kartları ele geçirilirken, GBT sorgusunda ise 2 motosiklet hırsızlığıyla 4 ayrı otomobilden ve 1 işyerinden hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. 11 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan M. C. M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Otobüsten cep telefonu çaldı, satarken yakalandı
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