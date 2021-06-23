Otoyolda feci kaza 1 kişi öldü

Bursa'dan İstanbul istikametine doğru 67 TL 766 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Mehmet Emin Hamsan, Gemlik Kavşağını geçtikten sonra önünde seyir halinde olan Serdar Yalçın'ın (48) kullandığı 10 DT 835 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Meydana gelen feci kazada, TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Mehmet Emin Hamsan olay yerinde feci şekilde can verdi. Kamyon sürücüsü Serdar Yalçın normal şeridinde seyir halindeyken kazanın meydana geldiğini belirterek, lastiğin patladığını düşündüğü ancak kamyondan indiğinde kazayı gördüğünü söyledi.

ARAÇ İÇERİSİNDEN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARTTI

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mehmet Emin Hamsan Gemlik Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.