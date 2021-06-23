Pilot uygulama ile bilirkişi raporlarından kaynaklanan sorunlar en aza indirildi

Bakanlığın internet sitesinde, bilirkişilik müessesinin etkinliğinin artırılmasına yönelik yer alan çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirmeye göre, İnsan Hakları Eylem Planı'nda, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılması hedeflenirken, mevzuat ve uygulamadan kaynaklı sorunlarına denetim ve performans odaklı bir yaklaşımla çözüm bulunması planlandı.

Bu kapsamda özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin pilot uygulama, öncelikle taşınmaz ve motorlu taşıt değerleme ile muhasebe alanlarında başlatıldı. Ankara ve Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlüklerinde pilot uygulamanın başladığı 21 Aralık 2020'den bu yana 532 satış dosyasında görevlendirme yapıldı. Tüzel kişi bilirkişi tarafından hazırlanan 498 raporun ortalama teslim süreleri ise 3 ila 5 iş günü arasında gerçekleşti. Ek rapor alınması ve ek süre taleplerinin de sayıca çok az olduğu tüzel kişi bilirkişilik pilot uygulamasının, bilirkişilik sisteminin etkin verimli ve düzenli bir şekilde gecikmeden işlemesinde olumlu katkı sağladığı tespit edildi.



KOORDİNASYON ZAMAN VE EMEK KAYIPLARINA SON VERDİ



Yapılan görevlendirmelerde, keşif tarihlerinin belirlenmesi ve raporun hazırlanması sürecinde koordinasyonun sadece bir yetkili ile yapılması, zaman ve emek kaybına da son verdi. Böylece raporlar tüzel kişi bilirkişi bünyesinde çalışan uzmanlar tarafından zamanında hazırlanırken işlem sürecinin gecikmeksizin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı. Pilot uygulama, hatalı ve geciken bilirkişi raporlarından kaynaklanan sorunları da en aza indirdi.



Ayrıca, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığınca pilot uygulamanın sonuçları takip edilerek tüzel kişilerin bilirkişi olarak resmi bilirkişi listelerinde yer almalarına yönelik usul ve esasların belirlenmesi çalışmaları da başlatıldı.

Öte yandan Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce profesör ve doçent unvanlarına sahip kişilerin temel eğitimlerden muaf tutulup bilirkişi listelerinde yer almasını sağlayan çalışmalar geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bilirkişilik sisteminin kalitesinin arttırılması amaçlanan çalışmayla muafiyet kapsamında olan uzman kişiler, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca duyurulan usul ve esaslar çerçevesinde bilirkişilik bölge kurullarına başvuruda bulunabiliyor.