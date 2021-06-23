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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 23 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 23.6.2021 22:14 Son Güncelleme: 23.6.2021 22:14

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 23 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 23 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV - Youtube canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen “MPİ Sayısal Loto sonuçları” bugün (23 Haziran 2021 Çarşamba) açıklandı. 6 kazandıran numarayı doğru tahmin edenlerin MPİ tarihinde rekora imza atan 171 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olacağı oyunun bugün yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek 23 Haziran MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 23 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende 3 gün, MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenen kazandıran numaralar merak edilerek 23 Haziran MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (23 HAZİRAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 23 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Haziran Sayısal Loto sonuçları: 48 - 59 - 61 - 67 - 65 - 28 + 47 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 23 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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