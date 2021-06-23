Hayırlı Cumalar... İslam alemi, bir cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gelebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Cuma, dinimizin mübarek günlerinden birisidir; çünkü müminlerin bayramı olarak kabul görür. Bu değerli günde, sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, farklı, yeni ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, sevdiklerinin de bu duyguya ortak olmasını istiyor. Sabah saatlerinden itibaren kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajı sözleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, öz, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

HAYIRLI CUMALAR MESAJI | UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI RESİMLİ

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.