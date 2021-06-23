Sitenin güvenlik görevlileri doktoru darbetti! "Seni yaşatmayacağız" diyerek tehdit ettiler

DOKTORU COP, TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER

Sitenin güvenlik görevlileri, gelen kuryeden kimlik istedi, ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye, doktor Arslanoğlu'nu telefonla arayarak durumu anlattı. Doktor Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını söyledi. Aşağıya inen Arslanoğlu, yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı.

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Arslanoğlu, telefonda görüştüğü güvenlik amirine kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi. Güvenlik amiri de yine iddiaya göre "Geliyoruz lan!" dedi. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi. Telefondaki tartışma bir süre de aşağıda devam etti. Daha sonra 3 özel güvenlik görevlisi, Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darbetti. Darp raporu alan Arslanoğlu güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.