Sivas-Ankara karayolunda korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ
Yaralanan sürücüyü fark etmeyen bir otomobil gencin üzerinden geçti. Yolda yatan sürücüyü fark ederek çarpmamak isteyen H.D idaresindeki minibüs de yoldan çıkarak kaza yaptı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yeri incelemesinin yapılabilmesi için yol trafiğe kapatıldı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı, Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.