Sivas-Ankara karayolunda korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu, Yıldızeli ilçesine 5 kilo metre mesafede bulunan Selamet mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas istikametine giden motosiklet sürücüsü Bahadır Özgür (20) henüz tespit edilemeyen bir nedenle kaza yaptı.