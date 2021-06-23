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Giriş Tarihi: 23.6.2021 23:03 Son Güncelleme: 23.6.2021 23:03

Sivas-Ankara karayolunda korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Sivas-Ankara karayolunda korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas-Ankara karayolunda kaza yapan ve üzerinden otomobil geçen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu, Yıldızeli ilçesine 5 kilo metre mesafede bulunan Selamet mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas istikametine giden motosiklet sürücüsü Bahadır Özgür (20) henüz tespit edilemeyen bir nedenle kaza yaptı.

ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ

Yaralanan sürücüyü fark etmeyen bir otomobil gencin üzerinden geçti. Yolda yatan sürücüyü fark ederek çarpmamak isteyen H.D idaresindeki minibüs de yoldan çıkarak kaza yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri incelemesinin yapılabilmesi için yol trafiğe kapatıldı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı, Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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Sivas-Ankara karayolunda korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
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