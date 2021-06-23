Sokakta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Sultangazi Belediyesi'nde 17 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Eyüp Yıldız, görev yeri olan Zübeyde Hanım Mahallesi'nde sokakları tertemiz yaptığı sırada yerde sahipsiz bir cüzdan buldu.

Cüzdanı açan Yıldız, içerisinde 5 bin lira olduğunu fark etti. Kayıp cüzdanı sahibine teslim etmek için içinde kimlik olup olmadığını kontrol eden Yıldız, herhangi bir bilgiye ulaşamayınca durumu amirlerine bildirdi. Bu esnada bölgedeki temizlik çalışanlarını gören bir kadın cüzdanının kayıp olduğunu söyledi. Durumu fark eden Eyüp Yıldız, kadına kayıp cüzdanın nasıl olduğunu ve içerisinde ne kadar paranın bulunduğunu sordu. Kadın kayıp cüzdanın içerisinde 5 bin lira olduğunu ve o paranın da engelli oğlunun ameliyat parası olduğunu ifade etti. Cüzdanın kadına ait olduğunu teyit eden Yıldız, bunun üzerine cüzdanı sahibine teslim etti.

VİCDANEN RAHATIM

Cüzdanı sahibine teslim eden Eyüp Yıldız "Kendi mıntıkamda temizlik yaparken yerde bir cüzdan gördüm. İçine baktım 5 bin lira vardı ama içerisinde kimlik yoktu. Durumu amirlerime bildirdim o esnada bir kadın geldi. Cüzdanını kaybettiğini söyledi. Ben de sordum, cüzdanın ona ait olduğunu anlayınca kendisine teslim ettim. Bana çok teşekkür etti, cüzdanın içerisinde 'engelli oğlumun ameliyat parası vardı" dedi. Onu duyunca cüzdanı bulduğuma ve sahibine teslim etmiş olmamdan çok mutlu oldum. Parayı sahibine teslim ettiğim için vicdanen rahatım" diye konuştu.