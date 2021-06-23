Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları İHA muhabirine saldırmıştı! Tutuklama kararı

Son dakika haberleri... 2. Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları tamamlanan 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı.
Basın mensupları tarafından görüntülenmemek için adliyeden koşarak kaçamaya çalışan ve İYİ Partili Milletvekili Lütfü Türkkan'ın adamları oldukları öğrenilen 3 kişi, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek cevap verdiler.
Adliye önünde ara yollara koşarak kaçan 2 kişi gözden kaybolurken, bir kişi ise kendisini bekleyen özel bir araca hızla binerek adliyeden uzaklaştı.
İYİ Partili Türkkan’ın kaçak çiftliği yıkılıyor!