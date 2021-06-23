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Giriş Tarihi: 23.6.2021 16:14 Son Güncelleme: 23.6.2021 16:29

Son dakika: İYİ Partili 'ın korumaları İHA muhabirine saldırmıştı! Tutuklama kararı

Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları İHA muhabirine saldırmıştı! Tutuklama kararı

Son dakika bilgisine göre ’nin Dilovası ilçesinde ’a ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen muhabiri ’yu darp eden ve gözaltına alınan 4 şüpheli sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberleri... 2. Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları tamamlanan 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı.

Basın mensupları tarafından görüntülenmemek için adliyeden koşarak kaçamaya çalışan ve İYİ Partili Milletvekili 'ın adamları oldukları öğrenilen 3 kişi, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek cevap verdiler.

Adliye önünde ara yollara koşarak kaçan 2 kişi gözden kaybolurken, bir kişi ise kendisini bekleyen özel bir araca hızla binerek adliyeden uzaklaştı.

İYİ Partili Türkkan’ın kaçak çiftliği yıkılıyor!

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Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları İHA muhabirine saldırmıştı! Tutuklama kararı
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