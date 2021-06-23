SON DAKİKA | Mehmet Kaplan ilk kez konuştu: Duygu Delen ile evlenecektik!



"TELEFONDA HOŞUMA GİTMEYEN ŞEYLER GÖRÜNCE SİNİRLENDİM"

Duygu'yla buluştukları gün ilk mesajı Duygu'nun attığını belirten Kaplan, o dönem bir aydan beridir Duygu'yla ayrı olduklarını söyledi. Son dönemlerde ara sıra küsüp barıştıklarını ancak bir ay boyunca hiç konuşmadıklarını dile getiren Kaplan, "Kendi köşelerimize çekilip eski hayatımıza devam etmeye çalışmıştık. O benle buluşmak istedi. Ben de ona barışmak kaydıyla buluşalım şeklinde bir mesaj atmıştım. O da bunu kabul etti. Bana 'Barışacağız ama sana söylemem gereken bir şeyler var' dedi. Birlikte bizim eve geldik. Evde oturduk birlikte sohbet edip zaman geçirdik. O esnada eski bir kız arkadaşım benim telefonuma mesaj gönderdi. Mesajı görünce ister istemez açıp bakmaya çalıştı. Bende ona hiç sıkıntı yapmadan telefonu ona verdim. Ben de aynı şekilde onun telefonuna bakmak istedim. İlk başta şifreyi vermek istemedi. Ondan sonra da telefonun şifresini verdi. Bende içerisinde hoşuma gitmeyen şeyler gördüğüm için sinirlenip cama yumruk attım. Olay böyle başladı" ifadelerine yer verdi.