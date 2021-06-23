Son dakika: Yangın faciasında kahreden detay ortaya çıktı! 3 kardeş yanarak ölmüştü!

Son dakika:Konya'daki yangın, dün saat 23.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'nde iki katlı evin üst katında meydana geldi. Suriye uyruklu baba Cihat El İsmail (23) ve 8 aylık hamile eşi Kader El İsmail (21), alt katta oturdukları sırada, üst katta uyuyan çocukları ikiz Fatma ve Ayşe ile Nuran'ın odasında ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları olan akrabaları aileye ve itfaiye ekiplerine haber verdi.