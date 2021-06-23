Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 22 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 22 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 22 HAZİRAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

22 Haziran Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 34 milyon TL devretmişti.

Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;