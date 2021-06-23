Taksim’in yeni silüeti AKM’yle ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ve 29 Ekim'de açılışı planlanan Atatürk Kültür Merkezi
(AKM) inşaatının ön kaldırım çalışmaları başlatıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin Taksim Meydanı
'na bakan ön görünümü ortaya çıktı. AKM'nin ön tarafında bulunan giriş ve kaldırım bölümünün yapımına geçildi. Binanın hemen ön tarafında da üzerinde Taksim yazılan
otobüs durağı dikkat çekti. Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camisi
, Taksim Meydanı'nın yeni silüetini oluşturdu. Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı ve 5 bloktan oluşan AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu
'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu
yapıyor. Yeni binada, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise tarihi yarımada manzaralı bir restoran yapılacağı öğrenildi.