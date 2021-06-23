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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Taksim’in yeni silüeti AKM’yle ortaya çıktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Taksim’in yeni silüeti AKM’yle ortaya çıktı

İki yıl önce temeli atılan yeni ’nde (AKM) sona yaklaşıldı. 29 Ekim’de açılması planlanan AKM ile , ’nın yeni silüetini oluşturdu

Cumhurbaşkanı tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ve 29 Ekim'de açılışı planlanan (AKM) inşaatının ön kaldırım çalışmaları başlatıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin 'na bakan ön görünümü ortaya çıktı. AKM'nin ön tarafında bulunan giriş ve kaldırım bölümünün yapımına geçildi. Binanın hemen ön tarafında da üzerinde otobüs durağı dikkat çekti. Atatürk Kültür Merkezi ve , Taksim Meydanı'nın yeni silüetini oluşturdu. Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı ve 5 bloktan oluşan AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı 'nun oğlu yapıyor. Yeni binada, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise tarihi yarımada manzaralı bir restoran yapılacağı öğrenildi.

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Taksim’in yeni silüeti AKM’yle ortaya çıktı
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