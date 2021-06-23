Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tarihi Yarımada’nın turizm elçileri sahaya iniyor
Giriş Tarihi: 23.6.2021

Tarihi Yarımada’nın turizm elçileri sahaya iniyor

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Tarihi Yarımada’nın turizm elçileri sahaya iniyor
Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek turizm elçileri projesinin kayıtlarına başlanıyor. Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte Tarihi Yarımada'ya ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin memnuniyetinin sağlanması amacıyla gönüllülük esaslı proje, aynı zamanda gençlerin yabancı dillerini geliştirerek pratik yapabilme ve dünyanın her yerinden gelen insanlarla tanışma fırsatı sunuyor. Üzerlerinde çeşitli dillerde "Ask Me/Bana Sor" yazılı tişörtleri ile hizmet veren ve yaşları 16 ile 30 arasında toplam 450 turizm elçisi, , , Yerebatan, Divanyolu, ve bölgelerinde görev yapacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi Yarımada’nın turizm elçileri sahaya iniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA