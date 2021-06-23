Tarihi Yarımada’nın turizm elçileri sahaya iniyor

Fatih
Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek turizm elçileri projesinin kayıtlarına başlanıyor. Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte Tarihi Yarımada'ya ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin memnuniyetinin sağlanması amacıyla gönüllülük esaslı proje, aynı zamanda gençlerin yabancı dillerini geliştirerek pratik yapabilme ve dünyanın her yerinden gelen insanlarla tanışma fırsatı sunuyor. Üzerlerinde çeşitli dillerde "Ask Me/Bana Sor" yazılı tişörtleri ile hizmet veren ve yaşları 16 ile 30 arasında toplam 450 turizm elçisi, Sultanahmet
, Ayasofya
, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı
ve Eminönü
bölgelerinde görev yapacak.