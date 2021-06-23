Terapi merkezinde silahlı cinsel saldırı şoku! Şüpheli adam tutuklandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 18 Haziran'da Bağdat Caddesi Feneryolu Sokak'taki bir terapi merkezine giden şahıs, kendisini polis olarak tanıttı. Terapi merkezinde fuhuş yapıldığı ihbarı aldığını söyleyen şahıs, kadını karakola götürmekle tehdit ederek, terapist Masal K.'ye (44) cinsel ilişki teklifinde bulundu. Ancak, şahsın isteği kabul görmedi.Bunun ardından ise silah zoruyla cinsel saldırıda bulundu. Sonrasında ise incelenen kamera kayıtları sayesinde şüpheli Şevket K. (51), polisin eve yaptığı baskın sonucu, saklandığı bazanın altında yakalandı.
"MÜŞTEKİYİ İNTERNETTEN BULDUM"
Gözaltına alınan Şevket K., emniyetteki ifadesinde evli ve 3 çocuklu olduğunu, mobilya işi yaptığını belirterek 'Ben Kadıköy'e işim gereği gittim. Google isimli arama motoruna 'escort' yazdığımda Masal diye bie kadının bilgileri çıktı. Ben de numarasını aradım ve seans istediğimi söyledim. Kendisi bana konum attı ve oraya gittiğimde beni içeri aldı. Seans ücretinin 200 lira olduğunu söyledi ve ben de kabul ettim. Kendisiyle cinsel ilişkiye girdim ve parayı masaya bıraktım, kendisi bana şahsi numarasını verdi. 2 gün sonra kendisini tekrar arayıp nasıl olduğunu sordum. Kendisi de bana iyi olduğunu söyledi. Olay bu şekilde gerçekleşti. Ben kesinlikle kendisiyle zorla ilişkiye girmedim.' şeklinde konuştu.
"POLİS KİMLİĞİNİ MÜŞTERİM VERMİŞTİ"
İfadesinin devamında şüpheli adam, kendisini Hakan isminde tanıttığını, polis olduğunu söylemediğini, kimsenin kafasına silah dayanamadığını ve olay sırasında yanında silah olmadığını belirterek 'Evimde bulduğunuz sahte polis kimliğini mobilyalarını yaptığım bir müşterim vermişti. 'Sana bir polis kimliği vereyim, bir sıkıntı olursa gösterirsin bununla gez' diyerek vermişti. Kimliği bir yerde kullanmadım. Cüzdanımın arka kısmında duruyordu.' dedi.
"SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ"
Emniyetteki ifadelerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli Şevket K., savcılık ifadesinde de emniyette söylediklerini tekrar ederek müştekinin vücudunda bulunan ekimozlar hakkında bir bilgisi olmadığını, müştekinin yanında 15 dakika kadar kaldığını, müştekiyle yapmış olduğu telefon görüşmelerinin kayıtlı olduğunu, müştekinin neden bu şekilde suçlamalarda bulunduğunu anlayamadığını ve müştekinin escort olduğunu aktararak serbest bırakılmayı talep etti.
ŞÜPHELİ ADAM TUTUKLANDI
Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli Şevket K., tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunun ardından ise şüpheli adam, 'Cebir tehdit ve zor kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.