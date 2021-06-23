Terapi merkezinde silahlı cinsel saldırı şoku! Şüpheli adam tutuklandı

"POLİS KİMLİĞİNİ MÜŞTERİM VERMİŞTİ"

İfadesinin devamında şüpheli adam, kendisini Hakan isminde tanıttığını, polis olduğunu söylemediğini, kimsenin kafasına silah dayanamadığını ve olay sırasında yanında silah olmadığını belirterek 'Evimde bulduğunuz sahte polis kimliğini mobilyalarını yaptığım bir müşterim vermişti. 'Sana bir polis kimliği vereyim, bir sıkıntı olursa gösterirsin bununla gez' diyerek vermişti. Kimliği bir yerde kullanmadım. Cüzdanımın arka kısmında duruyordu.' dedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ"

Emniyetteki ifadelerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli Şevket K., savcılık ifadesinde de emniyette söylediklerini tekrar ederek müştekinin vücudunda bulunan ekimozlar hakkında bir bilgisi olmadığını, müştekinin yanında 15 dakika kadar kaldığını, müştekiyle yapmış olduğu telefon görüşmelerinin kayıtlı olduğunu, müştekinin neden bu şekilde suçlamalarda bulunduğunu anlayamadığını ve müştekinin escort olduğunu aktararak serbest bırakılmayı talep etti.