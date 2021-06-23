Tesisatçı vinç kurbanı oldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Bülbülzade mahallesinde yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Binanın üst katlarının beton dökümü için getirilen inşaat demirleri vinçle 5. kata taşınırken vinçte sallanan demirler binanın 1. katında su tesisatı döşeyen 3 çocuk babası Mehmet Yatmaz'ın başına saplandı. Başına saplanan demirle birlikte aşağı düşen 48 yaşındaki Yatmaz, olay yerine çağrılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi nakledildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Yatmaz'ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.