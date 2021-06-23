Trabzon’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Beşikdüzü istikametinden Şalpazarı istikametine gitmekte olan Mahmut Tok yönetimindeki otomobil, Şalpazarı-Beşikdüzü Karayolu 3. kilometresinde karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı.

Kazada 2 çocuk babası Şalpazarı Çok Programlı Lisesi öğretmeni Mahmut Tok (31) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Mahmut Tok yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hafif yaralanan minibüs şoförü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Tok'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.