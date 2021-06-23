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Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:14

’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada Şalpazarı Çok Programlı Lisesi öğretmeni Mahmut Tok(31) trafik kazasında hayatını kaybetti.

'un ilçesinde Beşikdüzü istikametinden Şalpazarı istikametine gitmekte olan Mahmut Tok yönetimindeki otomobil, Şalpazarı-Beşikdüzü Karayolu 3. kilometresinde karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı.

Kazada 2 çocuk babası Şalpazarı Çok Programlı Lisesi öğretmeni Mahmut Tok (31) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Mahmut Tok yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hafif yaralanan minibüs şoförü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Tok'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Trabzon’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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