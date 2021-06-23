Trakya’da barajlar doldu

Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık yaşanırken, tahıl üretiminin yüksek olduğu Trakya
'da, mevsim yağışlarının zamanında ve istenilen şekilde yağmasıyla verimli topraklar suya doydu. Edirne
'de 2020 yılında içme suyunu sağlayan ve kuruma noktasına gelen Kırklareli
'ndeki Kayalıköy Barajı yüzde 21'e düşerek dip noktayı gördüğü için kente Süloğlu Barajı
'ndan su verilmeye başlanmıştı. Tarım arazilerinin sulamasında da kullanılan her iki barajda mevsimin yağışlı geçmesiyle doluluk oranı arttı. Edirne'de Süloğlu ve Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'yla birlikte bölgedeki birçok barajda doluluk oranları gözle görülür şekilde arttı. Tekirdağ
'da geçtiğimiz yıl yüzde 51 doluluk oranı olan Çokal Barajı'nda 2021 yılının aynı tarihinde doluluk oranı yüzde 63'e, yüzde 25 olan Karaidemir Barajı'nda ise 2021 yılının aynı tarihinde doluluk oranı yüzde 27'ye ulaştı. Kırklareli'nde ise dört barajda da doluluk oranları tavan yaptı. Geçen yıl Haziran ayında yüzde 40 dolu olan Kırklareli Barajı'nda 2021 yılının aynı tarihinde doluluk yüzde 96'ya, yüzde 14 olan Çayırdere Barajı'nda yüzde 45'e, yüzde 39 olan Armağan Barajı'nda yüzde 68'e çıktı. Geçen yıl aynı tarihte yüzde 21'leri gören Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı ise yüzde 77'ye çıkarak son yılların rekor seviyesine ulaştı.
'SON 10 YILIN EN YAĞIŞLI MEVSİMİ'
KİRKLARELİ'YE bağlı Kayalıköy'de çiftçilik yapan Olcay Tekan, geçen yaz çok kurak bir mevsim geçirdiklerini söyleyerek, "Bu sene barajımız yağışlardan dolayı doldu. Yazın çok kuraktı ama şu anda çok yüksek doluluğa ulaştı. Son 10 yılın en yağışlı mevsimi geçtiğini söyleyebilirim" dedi.
'YAĞIŞ BOL AMA YINE DE TASARRUFLU OLUN' UYARISI
BURSA'DA haziran ayında etkili olan yağışlar sevindirdi. İçme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yeni yıla kadar şehrin içme suyunu karşılayacak seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 7,5 ay kadar yetecek suyu var. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajı'nda doluluk yüzde 100 oranına ulaştı. Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile gelecek yıl ocak ayı ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağını belirtilirken, yetkililer vatandaşları suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı. Muharrem DOĞANTEZ/SABAH