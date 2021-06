Vali Köşger eğitim merkezinde incelemelerde bulundu

Merkezden yararlanan Türk vatandaşı ve Suriyeli sığınmacı kursiyerlerle görüşen Vali Köşger, Türkiye'ye gelen herkesin bu toprakların zenginliği olduğunu belirterek, "Ülkemize her gelen güzel bir renk oluşturmuştur ve bu tablonun güzelleşmesine katkı sağlamıştır. Bizim bugün çok güzel bir kültürümüz varsa, dünyaya önereceğimiz medeniyet teklifimiz varsa, gastronomisinden turizmine kadar dünyaya söyleyeceğimiz sözümüz varsa, işte bu sözleri söylemede her bileşenin, her gelenin katkısı olmuştur" dedi.



İZMİRLİLER HERKESLE UYUM İÇİNDE YAŞAMAKTADIR



Proje ortaklarına çalışmaları için teşekkür eden Vali Köşger, "İzmir tarihin çok eski dönemlerinden beri multikültürel yaşamaya alışkın bir şehir. Bu şehir bir liman şehri. Bir liman şehrinin bütün karakteristik özelliklerini taşıyor. Liman şehirleri ufku açık şehirlerdir, vizyon sahibi şehirlerdir, dünyadan haberdar olan şehirlerdir ve dünyadaki bütün milletler ile birlikte yaşamayı becerebilen şehirlerdir. Dolayısıyla İzmirliler, bugün sayıları 148 bini bulan sığınmacı Suriyeliler ve diğer uyruklardan kişilerle birlikte 172 bin civarındaki yabancıyla yani İzmir nüfusunun yaklaşık yüzde 4'üne tekabül eden diğer milletlerden kişilerle birlikte uyum içinde yaşamaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı. İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Zerrin Şimşek ise, İzmir İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin özenli çalışmalarıyla pandemi sürecinde kurs faaliyetlerinin sürdürüldüğünü dile getirdi. Şimşek, "Projenin, sosyal işletme modeli ile kendi kendini idame ettirecek bir aşamaya gelmesini hedefliyoruz." diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindekiler, merkezde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.





PROJE İLE MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLANIYOR



İzmir Valiliği koordinasyonunda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin finansal desteği, İzmir Gömlek Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Ege Deniz Tekstil A.Ş.'nin iş birliği ile yürütülen projede kursiyerler; erkek üst giysileri dikimi ve bilgisayarlı giysi kalıp hazırlama eğitimi alıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ekipman desteği sağladığı proje ile sosyal uyumun güçlendirilmesi için Suriyeli kursiyerlere A1 seviyesinde Türkçe eğitimi de veriliyor. 2017 yılı sonundan beri yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 153 kişi mesleki eğitim kurslarını başarı ile tamamlarken, 30 kursiyer için de istihdam olanağı sağlandı.