Van'da 4 buçuk ton uyuşturucu imha edildi

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Van'da oluşturulan imha komisyonu ile 23 Haziran tarihinde Van Aşkale Çimento Fabrikasında ele geçirilen uyuşturucu madde imha edildi.

1994-2021 yılları arasında yapılan 328 operasyonda 614 kişi yakalanırken, 241 kişi tutuklandı.

Bu operasyonlarda ele geçirilen ve yargılama aşaması tamamlanan 3 ton 950 kilo 556 gram eroin, 322 kilo 200 gram esrar, 174 kilo 339 gram metamfetamin, 72 kilo 263 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 4 ton 519 kilo 358 gram narkotik madde ile 464 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ve 5 kök hint kenevir 900 derece sıcaklıkta imha edildi.

İmha programında açıklama yapan Vali yardımcısı Turgut Gülen, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonlarında ele geçirilen 4 ton 556 kilo uyuşturucu maddenin imhasını takip etmek için geldiklerini söyledi.

İmha çalışmalarını Vali yardımcısı Turgut Gülen, İl Jandarmadan Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhuriyet başsavcı vekili Lütfü Boyalı, Emniyet Müdür yardımcısı Tayfun Acer ile polis ve jandarma personeli katıldı.