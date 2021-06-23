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Giriş Tarihi: 23.6.2021 08:46 Son Güncelleme: 23.6.2021 08:47

kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar açıldı mı? 2021 Yaz Kur’an Kursu kayıt dilekçesi formu!

Yaz Kuran Kursu kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar açıldı mı? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur’an Kursu kayıt dilekçesi formu!

tarafından kayıtları ile ilgili açıklama geldi. Her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur'an kursları açılılırken , camilerde yaz kursları başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yaz Kur'an Kursları, bu yıl da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci yaz tatili boyunca Kur'an kurslarında eğitim alacağı kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar açıldı mı? 2021 Diyanet İşleri Yaz Kur’an Kursu kayıt dilekçesi formu!

kayıtları nasıl yapılır, camilerde başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Her sene belli tarihlerde gerçekleşen kuran kursu kayıtları ile ilgili detaylar Diyanet'in resmi internet sitesinde duyuruldu. 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek. Kayıtların son tarihi ise 11 Temmuz. Peki , kayıtlar açıldı mı? 2021 Diyanet İşleri Yaz Kur'an Kursu kayıt dilekçesi formu!

YAZ KURAN KURSU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

'nın yayımladığı takvime göre, 2021 Yaz Kur'an kursları 5 Temmuz'da başlayacak. Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. Başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Yaz Kuran Kursu kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar açıldı mı? 2021 Diyanet İşleri Yaz Kur'an Kursu kayıt dilekçesi formu!

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına başvurular başladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

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KUR'AN KURSU YAŞ ARALIĞI NE?

Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur'an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.

DİYANET YAZ KUR'AN KURSU BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kur'an kursları yurt genelinde 5 Temmuz'da başlayacak. Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. COVID-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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Yaz Kuran Kursu kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar açıldı mı? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur’an Kursu kayıt dilekçesi formu!
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