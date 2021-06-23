Yazar Yıldız Ecevit hayatını kaybetti!

Öykü yazarı, eleştirmen Necip Tosun, "Yıldız Ecevit, az ama kaynak kitaplar yazmıştı. Türk edebiyatı adına önemli bir kayıp. Her şey için teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu. Yazar, editör ve eleştirmen Şahin Torun, edebiyat dünyası için Ecevit'in büyük bir kayıp olduğuna işaret ederek, "Yıldız Ecevit, kıymetli bir edebiyatçı, az bulunan, emek işi metinler çıkaran bir eleştirmendi. Rahmetle..." şeklinde görüşlerini paylaştı. İletişim Yayınları "Çalışmalarıyla edebiyatımıza unutulmaz katkılar sunan Yıldız Ecevit aramızdan ayrıldı. Ailesine ve tüm okurlarına baş sağlığı dileriz." paylaşımını yaptı.

EVEREST YAYINLARI İSE PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Çok değerli akademisyen, edebiyat eleştirmeni ve romancımız Yıldız Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, öğrencilerine, edebiyat dünyasına, tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun."

YILDIZ ECEVİT'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Ankara ve Bilkent Üniversitelerinde Alman edebiyatı, avangart edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı konularında ders veren Ecevit, 1946'da Çanakkale'de dünyaya geldi. Çamlıca Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Ecevit, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe ve Ankara Üniversitelerinde tamamladı, 1996'da profesör oldu. Türk-Alman edebiyatı karşılaştırmaları da yapan, Oğuz Atay'ın en kapsamlı monografisini kaleme alan Ecevit'in eserleri şöyle: "Oğuz Atay'da Aydın Olgusu", "Flissengen Haritada Yok/Maja Beutler (çeviri)", "Intellektuellenproblematik bei Max Frisch und Oğuz Atay", "İsviçre-Alman Edebiyatı", "Kurmaca bir Dünyadan", "Bozkır Kurdu'nun Düş Yolculukları" Hermann Hesse (derleme), "Orhan Pamuk'u Okumak", "Türk Romanında Postmodernist Açılımlar", "Ben Buradayım", "Kozmik Komedya"