Mizansen dilencilik videosu paylaşmıştı! Youtuber Fariz Bakhshalıyev'in yakalama kararı kaldırıldı

Savunmasının ardından konuşan Fariz, "Zaten youtubedaki videoların yüzde ellisi kurgudur. Ortada bir suç yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat edeceğime inanıyorum" diye konuştu.
Fariz Bakhshalıyev'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işlediği ayrıca çekilen videonun youtube kanalında yayınlanmasıyla basın ve yayın yolunun kullanılması nedeniyle işlendiği suçta nitelikli hal unsurunun gerçekleştiği, toplumun bir kesimini aşağılamak, toplumsal infial oluşturmak kastıyla eylemin gerçekleştirdiğine yer verildi. Dosya kapsamında bulunan CD görüntüleri incelendiğinde Fariz'in çektiği videonun alt kısmına "işte ekmek almak için, su almak için falan" gibi aşağılayıcı söylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı, şüphelinin üzerine atılı eylemin şüpheli Fariz tarafından işlendiği değerlendirilmekte denildi. Fariz Bakhshalıyev'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 9 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis ile cezalandırılması talebiyle dava açıldı.
Savunmasını yapan Fariz Bakhshaliyev "Sosyal medyada içerikler üretiyorum ve paylaşıyorum. Mağdur kişinin ailesi müşteki olarak geçmiş ama biz o aileyle görüşüyoruz. En baştan beri haberdarlar ve şikayetçi değiller. Olay şudur, mendilci çocuklarla ilgili video çekelim sokakta insanlar bunu görünce yardımcı olsunlar diye düşündük. Ancak bunun birini araştırıyorduk. O sıra da mağdurun annesi beni buldu. Çocuklarının bir ajansta kayıtlı olduğunu ve böyle bir rol yapabileceğini söyledi. Çocukla bir video çekip youtube'da yayınladım. Bir anda çok sayıda kişi izledi, birçok yorum yapıldı. Ben de bunun bir kurgulama olduğunu sosyal medyada açıkladım. Ancak ne olduysa olay bu aşamaya geldi. Kesinlikle kimseyi aşağılama kastım yoktur. Suçlamaları da kabul etmiyorum" dedi.
Sanık avukatı Hüseyin Dağ ise, "Sosyal medyada çokça konuşulması nedeni yasada suç olarak tanımlanmayan bir şeyin suç olarak kabulünün doğru ve hukuki olmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenle beraatini talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme, savunması alınması nedeniyle sanık Fariz'in yakalanma kararının kaldırılmasına karar verdi.
Adliyeden çıkan Fariz Bakhshaliyev , "Zaten youtubedaki videoların yüzde ellisi kurgudur. Ortada bir suç yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat edeceğime inanıyorum" diye konuştu.