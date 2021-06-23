Mizansen dilencilik videosu paylaşmıştı! Youtuber Fariz Bakhshalıyev'in yakalama kararı kaldırıldı

Savunmasını yapan Fariz Bakhshaliyev "Sosyal medyada içerikler üretiyorum ve paylaşıyorum. Mağdur kişinin ailesi müşteki olarak geçmiş ama biz o aileyle görüşüyoruz. En baştan beri haberdarlar ve şikayetçi değiller. Olay şudur, mendilci çocuklarla ilgili video çekelim sokakta insanlar bunu görünce yardımcı olsunlar diye düşündük. Ancak bunun birini araştırıyorduk. O sıra da mağdurun annesi beni buldu. Çocuklarının bir ajansta kayıtlı olduğunu ve böyle bir rol yapabileceğini söyledi. Çocukla bir video çekip youtube'da yayınladım. Bir anda çok sayıda kişi izledi, birçok yorum yapıldı. Ben de bunun bir kurgulama olduğunu sosyal medyada açıkladım. Ancak ne olduysa olay bu aşamaya geldi. Kesinlikle kimseyi aşağılama kastım yoktur. Suçlamaları da kabul etmiyorum" dedi.