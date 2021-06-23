Yüksek elektrik faturası ele verdi! Deniz manzaralı fakat camları hep kapalı...

İstanbul Polisi; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Gürpınar Mahallesi'nde tüm camları siyah filmle kaplı lüks bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Deniz manzaralı olmasına rağmen camlarının hiç açılmadığı saptanan villadan fan seslerinin yükseldiği, lüks villaya çevrede bulunan villalara göre sekiz kat fazla elektrik faturası geldiği tespit edildi. Villaya yapılan operasyonda şüpheli E.K (27) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 87 kök olmak üzere 27 kilo 50 gram Marihuana maddesi, bir kilo 60 gram Esrar maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.