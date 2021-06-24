Türkiye'nin konuştuğu Sibel Koçan cinayetinde yeni detay...

32. KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Koçan'ın oturduğu Rezidansın üst katında oturan ve eski eşi olan Süleyman Aydın ise olaydan kısa bir süre sonra 32. Kattan atlayarak intihar etti. Aydın'ın intihar etmeden hemen önce Sibel Koçan'ın ablasını telefonla arayıp; "Sibel gitti ben de onun gittiği yere gidiyorum" dediği öğrenildi.