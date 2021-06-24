50 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Adana'da yargılandığı mahkeme tarafından 50 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ancak teslim olmak yerine firari yaşayan hükümlü Nevzat Uğurludoğan yakalandı. Hükümlü Uğurludoğan, cezaevine konuldu.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında, 14 kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma, mukavemet, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kesinleşmiş 50 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Nevzat Uğurludoğan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan araştırmada firari hükümlü Uğurludoğan'ın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler hareke geçti. Yapılan operasyonda Uğurludoğan yakalanırken evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile 670 gram bonzai ele geçirildi. Uğurludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.