Adana'daki kavganın görüntüleri çıktı: Ağabeyini böyle öldürmüş!

Kavgada, Zidan Gündüz başından, Tataş ise sırtından tabancayla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Tataş'ı Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Zidan Gündüz'ü ise özel bir hastaneye götürdü. Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zidan Gündüz'ün ölümüne, Abdulmurat Tataş'ın yaralanmasına neden olan kurşunların, Murat Gündüz'ün tabancasından çıktığını saptadı.