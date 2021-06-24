Annesi öldürülen genç kızın feryatları yürek dağladı: “Annem yaşıyor mu? Yaşasın ne olur annem”

"Annem yaşıyor mu? Yaşasın ne olur annem" diye ağlayan genç kızın feryadı yürekleri dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.