Antalya'da Kazak kadın sırra kadem bastı!

Polise verdiği ifadede, kız kardeşinin Kumluca'da otelde çalıştığını ve işine son verildiğini anlatan Umirbekova, "9 aydır kardeşimle birlikte Antalya'dayız. Kardeşimin kullandığı cep telefonu, 14 Haziran saat 13.00'ten sonra kapandı. 19 Haziran'da ise çalıştığı otele gittim ve işten kovulduğunu öğrendim. Otelin, 14 Haziran tarihli kamera kayıtlarını izledim. Kardeşim iş çıkışı bir taksiye biniyor ve yaklaşık 50 metre ileride taksiden iniyor ardından kameranın görüş açısından çıkıyor" dedi.