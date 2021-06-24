Baba-amca kavgasında 10 yaşındaki kız ölümden döndü

Erzurum'da yaşayan Turgut ve Seçgül çifti, hafta sonu piknik yapmak için Atlıkonak köyüne gitti. Piknikte Turgut K. İle kardeşi arasında mal davası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında iddiaya göre traktörle oradan geçen Turgut K'nın yeğeni eğitimci S.K, elindeki demir boruyu 10 yaşındaki kuzeni Zehra Su K'nın yüzüne fırlattı. Aldığı şiddetli darbe nedeniyle yere düşen küçük kız ise dehşet verici anlar yaşadı. Demir borunun yüzüne çarpması nedeniyle elmacık kemiği çatlayan Zehra Su, iki gün yoğun bakımda tedavi gördü.

Anne Seçgül K, "Yaşadığımız olay geçen cumartesi gerçekleşti. Eşim tır şoförü ve o gün izinliydi. Atlıkonak köyünde evimiz var, oraya gittik hem evi havalandırayım dedim hem de çocuklarımla piknik yapalım istedim. Gittiğimiz sırada eşimle kardeşi arasında bir tartışma oldu. Tartışma o kadar büyük bir tartışma değildi. Daha sonra kayınımın oğlu traktörle olduğumuz yere geldi. Kızımı bu hale getiren S.K. da o sıra traktörün römorkunda saklanıyordu. Orada elindeki demir boruyu kızımın yüzüne vurdu. Kızım da zaten diyor ki 'Anne onunla göz göze geldik, benim yüzüme demiri fırlattı' diyor. Kızımı 26 yaşındaki kuzeni bu hale getirdi." dedi.