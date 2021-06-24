Barınağa giren yavru foku böyle beslediler

NESLİ tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, koruma altındaki yavru Akdeniz foku, Antalya
'nın Kaş
ilçesinde balıkçı barınağında görüntülendi. Balıkçılar tarafından balıkla beslenen Akdeniz foku, daha sonra gözden kayboldu. Aynı gün akşama doğru Akdeniz foku, yine tur tekneleri arasında görüldü. Tekneler arasında gezinen fok, daha sonra barınak dışındaki yaşam alanına döndü. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarından dünya üzerinde 750 bireyin yaşadığı, 110 kadarının ise Türkiye
kıyılarında olduğu tahmin ediliyor. DHA