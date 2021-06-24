Besni Devlet Hastanesi doktor kadrosunu güçlendiriyor

Besni halkı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Besni AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer bir açıklama yaptı.

Sümer, "30 Haziran 2021 tarihinde 99. Devlet Hizmet Yükümlülük kurası ile Besni Devlet Hastanesine; 1 Genel Cerrahi Uzmanı, 1 Ortopedi Uzamanı, 1 Dahiliye Uzmanı, 1 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve 2 Pratisyen Hekim kadrosu açılmıştır. Hastanemiz B Rol grubuna geçmesinden sonra anestezi uzmanı ve acil tıp uzmanının atanmasının ardından, son olarak 4 uzman doktor ve 2 pratisyen hekimin Besni Devlet Hastanesine atamasının gerçekleşti. Besni Devlet Hastanemize açılan uzman ve pratisyen doktor kadrolarımızın tahsisinde emeği geçen, başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başta olmak üzere diğer milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Muhammed Fatih Toprak'a, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz'e, Besni Sivil Toplum Örgütü Başkanlarımıza ve aynı zamanda bu hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında büyük emeği geçen Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli'ye ve emeği geçen tüm sağlık personeline şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim. Besni'mize hayırlı olsun" dedi.