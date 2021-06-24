Binaya kamera kurdu başı belaya girdi! İzinsiz kameraya özel hayat davası





Apartmanın 3 noktasında kamera olduğunu tespit eden 54 yaşındaki Ali S. ve 53 yaşındaki Mehmet S., amcalarına kendilerini izlemekten vazgeçmesini, kameraların evlerinin girişine konulduğunu ve özel hayatlarına müdahalede bulunulduğunu anlattı. Yeğenlerine aldırış etmeyen amca, yeğenlerini izlemeye devam edince iki yeğen karakola giderek amcalarından şikâyetçi oldu.