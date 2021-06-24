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Giriş Tarihi: 24.6.2021 12:30

Bir intiharda daha şüpheli: Bilgisayar oyunu!

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bir intiharda daha şüpheli: Bilgisayar oyunu!

Antalya’da sürekli bilgisayar oyunu oynadığı öğrenilen 17 yaşındaki genç intihar etti. İntiharın bilgisayar oyunuyla ilişkisi olup olmadığı araştırılıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki K.G'yi sabah saatlerinde uyandırmak için odasına giren yakınları, cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde gencin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yetkililer K.G'nin ortaokulu terk ettikten sonra odasına kapandığı, yemeğini dahi odasında yediği ve bilgisayarında sürekli oyun oynadığını belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından K.G'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Gelişmelerin ardından polis soruşturma başlattı. Gencin intiharında bilgisayar oyununun etkisi olup olmadığı araştırılıyor.

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Bir intiharda daha şüpheli: Bilgisayar oyunu!
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