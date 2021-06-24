Bir intiharda daha şüpheli: Bilgisayar oyunu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki K.G'yi sabah saatlerinde uyandırmak için odasına giren yakınları, cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde gencin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yetkililer K.G'nin ortaokulu terk ettikten sonra odasına kapandığı, yemeğini dahi odasında yediği ve bilgisayarında sürekli oyun oynadığını belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından K.G'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Gelişmelerin ardından polis soruşturma başlattı. Gencin intiharında bilgisayar oyununun etkisi olup olmadığı araştırılıyor.